TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Екатеринбурге создают службу доноров из айтишников

27 октября 2020, 08:31
В Екатеринбурге создают сообщество доноров-айтишников, сообщает Е1.

Активистка Оксана Дунина говорит, что cвердловские больницы нуждаются в донорской крови для переливания. Для решения проблемы она предложила работникам IT-отрасли регулярно сдавать кровь.

По ее словам, это не простое проведение дней донора, а создание «осознанного сообщества для закрытия потребностей центров крови в Екатеринбурге». Доноры будут сдавать кровь два раза в год на станциях переливания ФМБА и Службы крови Свердловской области, при этом им будут читать лекции врачи-специалисты.

По словам главного врача станции переливания крови ФМБА России в Екатеринбурге Марины Смирновой, ситуация с донорской кровью остается напряженной. Помощь востребована для оказания неотложной помощи роженицам, раковым больным, пациентам с острой хирургической патологией. Важно, чтобы это были регулярные визиты на станцию переливания.

Донор — это образ жизни, это человек, готовый следить за своим здоровьем и откликнуться по первому зову,говорит Смирнова.

Напомним, в Свердловской области появился клип у гимна доноров, он снят на песню «Мы с тобой одной крови».

В Свердловской области появился клип у гимна доноров
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Свердловской области появился клип у гимна доноровВ Нижнем Тагиле достаточно запасов крови с антителами к COVID-19В Свердловской области снова не хватает всех групп донорской крови
#Донорство#Екатеринбург#IT#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14