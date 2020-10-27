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В Нижнем Тагиле пропал 13-летний подросток с темно-синим рюкзаком

27 октября 2020, 12:48
Фото: поисковой отряд "Скорпион"
В Нижнем Тагиле пропал 13-летний Андрей Митрофанов, сообщает поисковой отряд «Скорпион».

Мальчик имеет рост 165 сантиметров, среднее телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы. Одет в красно-черную куртку «Адидас», серые брюки и серые кроссовки. С собой у него темно-синий рюкзак «Адидас» с оранжево-розовым дном.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что с заявлением в полицию обратились родители пропавшего.

Ушел сегодня из дома около 10.00, до настоящего времени не вернулся. Ранее не уходил. На связь не выходит. Сотрудники полиции проводят все необходимые розыскные мероприятия для установления местонахождения пропавшего подростка. Если кто располагает информацией, просьба позвонить в отдел полиции номер 20 (97-65-02), сообщили в пресс-службе.

Напомним, 3 октября в городе Пермь пропал житель Нижнего Тагила. Он воспользовался услугами приложения «bla bla car». Сообщалось, что он поехал до вокзала. Однако дома так и не появился. 8 октября мужчина был найден. Оказалось, что он находился у друга.

Пропавший по дороге в Пермь тагильчанин найден
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