В Нижнем Тагиле пропал 13-летний подросток с темно-синим рюкзаком

Ушел сегодня из дома около 10.00, до настоящего времени не вернулся. Ранее не уходил. На связь не выходит. Сотрудники полиции проводят все необходимые розыскные мероприятия для установления местонахождения пропавшего подростка. Если кто располагает информацией, просьба позвонить в отдел полиции номер 20 (97-65-02), сообщили в пресс-службе.