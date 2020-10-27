В Нижнем Тагиле за 5,5 миллиона рублей заменят оборудование котельной

Напомним, в конце сентября НТТС объявило конкурс по поиску подрядчика на ремонт котла № 3, который расположен в здании котельной на улице Черных, 5. Согласно документации, подрядчику предстоит установить котел и восстановить его теплоизоляцию. Начальная стоимость контракта составляет почти 1,8 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены до 31 марта 2020 года.