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В Нижнем Тагиле за 5,5 миллиона рублей заменят оборудование котельной

27 октября 2020, 08:57
Фото: 1Mediainvest.ru
МУП «Нижнетагильские тепловые сети» ищет подрядчика для выполнения работ по замене оборудования в котельной на Сибирском тракте, 38В.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен установить новые котлы, наладить внутреннее газоснабжение, проложить трубопроводы, покрыть их антикоррозийным покрытием, пробить сквозные отверстия, установить антидымовые трубы к котлу, установить автоматизированное силовое оборудование и провести пуско-наладочные работы.

Все работы должны быть выполнены до 21 декабря 2021 года.

Начальная стоимость контракта — 5,5 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 3 ноября.

Напомним, в конце сентября НТТС объявило конкурс по поиску подрядчика на ремонт котла № 3, который расположен в здании котельной на улице Черных, 5. Согласно документации, подрядчику предстоит установить котел и восстановить его теплоизоляцию. Начальная стоимость контракта составляет почти 1,8 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены до 31 марта 2020 года.

Стала известна стоимость ремонта в котельной на Черных в Нижнем Тагиле
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