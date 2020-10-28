Чем запомнился четвертьфинал «Дебатла» и чего ждать в полуфинале

Здесь тематикой стал спорт, а именно, вопрос — обоснованы ли затраты на профессиональный спорт или лучше эти деньги вложить в развитие массового спорта и физкультуры. Команда Казани, которой нужно было отстаивать необходимость профессионального спорта, сразила оппонентов четко выстроенным спектром аргументов, доказав, что не зря их город считается «спортивной столицей России». В пылу борьбы доходило до того, что от команды Ставрополя, состоящей из функционеров регионального отделения ЛДПР, потребовали отчитаться, что именно их партия сделала для развития массового спорта в городе. Возможно, в успехе Казани сыграл и личный фактор — у капитана команды Нины Шиминой, как оказалось, муж является трехкратным чемпионом мира по плаванию. Ставрополь не сумел обосновать необходимость оставить профессионалов без бюджета и уступил — 50 баллов против 56 у противников из Татарстана.