После убийства уральского бизнесмена Титова возбуждено еще одно уголовное дело

Напомним, происшествие случилось осенью 2019 года. Компания из восьми мучжчин отправилась на рыбалку, где бизнесмен Титов погиб от выстрела в голову из ружья. Обвинили в убийстве по неосторожности депутата ЗакСо Свердловской области Александра Коркина. На очередное заседание Серовского суда обвиняемый не явился.