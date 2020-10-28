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После убийства уральского бизнесмена Титова возбуждено еще одно уголовное дело

28 октября 2020, 16:35
В Серове возбуждено второе уголовное дело по факту убийства бизнесмена, в котором подозревается депутат ЗакСо, пишет Znak.

Как рассказал изданию адвокат родных погибшего бизнесмена Титова, дело возбудили по части 1 статьи 224 УК РФ (Небрежное хранение огнестрельного оружия) в отношении хозяина ружья, из которого был застрелен предприниматель. Потерпевшей по делу проходит мать Титова.

Напомним, происшествие случилось осенью 2019 года. Компания из восьми мучжчин отправилась на рыбалку, где бизнесмен Титов погиб от выстрела в голову из ружья. Обвинили в убийстве по неосторожности депутата ЗакСо Свердловской области Александра Коркина. На очередное заседание Серовского суда обвиняемый не явился.

Обвиняемый в смерти бизнесмена свердловский депутат не явился на заседание суда
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Обвиняемый в смерти бизнесмена свердловский депутат не явился на заседание суда
#Александр Коркин#Оружие#Уголовное дело#Свердловская область#Убийство#Общество
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