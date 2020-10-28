У отделений скорой помощи двух уральских городов появились новые машины

Всего у медучреждений появилось три машины, которые оборудованы современным оборудованием, таким как компактные дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, комплекты подачи газа, приборы для измерения глюкозы в крови и сатурации, облучатели и портативные электрокардиографы. Дополнительно автомобили оснащены комплектами для транспортировки пациентов и имеют несколько укладок – общепрофильные, акушерские и реанимационные.