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У отделений скорой помощи двух уральских городов появились новые машины

28 октября 2020, 20:54
Автопарк отделений скорой помощи Краснотурьинска и Североуральска пополнился новыми автомобилями скорой помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Всего у медучреждений появилось три машины, которые оборудованы современным оборудованием, таким как компактные дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, комплекты подачи газа, приборы для измерения глюкозы в крови и сатурации, облучатели и портативные электрокардиографы. Дополнительно автомобили оснащены комплектами для транспортировки пациентов и имеют несколько укладок – общепрофильные, акушерские и реанимационные.

Напомним, в начале октября тагильский автопарк скорой медицинской помощи получил два новых автомобиля. Машины были закуплены в рамках национального проекта «Здравоохранение». Церемония вручения ключей прошла в Екатеринбурге на площадке госпиталя ветеранов войн.

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#Краснотурьинск#Свердловская область#Автомобиль#Североуральск#Скорая помощь#Здоровье
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