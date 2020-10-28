TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Екатеринбурге 20 артистов театра оперы и балета заразились коронавирусом

28 октября 2020, 14:13
В Екатеринбурге у 20 артистов балета театра «Урал Опера Балет» выявлен COVID-19, пишет «Областная газета».

По информации пресс-службы культурного заведения, еще у нескольких человек проявились симптомы ОРВИ. Все балетные спектакли были отменены.

Сообщается, что купленные билеты можно вернуть до 8 ноября.

В связи с тем, что на мероприятия были приглашены эксперты премии «Золотая маска», решается вопрос как в дальнейшем поступить в данной ситуации. Церемония награждения победителей в данной номинации пройдет 10 ноября.

Напомним, в «Колядя-театре» Екатеринбурга назначили нового директора. Им стал Эка Вашакидзе.

В Екатеринбурге в «Коляда-театре» назначили нового директора
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Екатеринбурге в «Коляда-театре» назначили нового директора
#Театр#Балет#Коронавирус#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14