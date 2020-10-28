В Екатеринбурге 20 артистов театра оперы и балета заразились коронавирусом

По информации пресс-службы культурного заведения, еще у нескольких человек проявились симптомы ОРВИ. Все балетные спектакли были отменены.
Сообщается, что купленные билеты можно вернуть до 8 ноября.
В связи с тем, что на мероприятия были приглашены эксперты премии «Золотая маска», решается вопрос как в дальнейшем поступить в данной ситуации. Церемония награждения победителей в данной номинации пройдет 10 ноября.
Напомним, в «Колядя-театре» Екатеринбурга назначили нового директора. Им стал Эка Вашакидзе.