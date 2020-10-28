В Екатеринбурге рассматривают вариант увеличения машин «скорой» через аутсорсинг

Напомним, накануне появилась информация о возможной приостановке работы СМП из-за долгов. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил, что этого не произойдет и службе выделят дополнительное финансирование из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Уже запланирован первый транш в размере 100 миллионов рублей.