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В Нижнем Тагиле найден пропавший 13-летний мальчик

28 октября 2020, 05:04
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле нашли пропавшего вчера Матвея Митрофанова.

Он был обнаружен вечером того же дня, когда и пропал, в районе улицы Победы на Красном Камне. Сейчас сотрудники полиции разбираются в ситуации, они выясняют причину ухода подростка.

Со слов несовершеннолетнего, он просто гулял, добрался до другого района на маршрутном такси. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, 13-летний Матвей Митрофанов пропал вчера, он ушел из дома около 10.00. Заявление в полицию написали его родители, так как раньше мальчик из дома не уходил.

В Нижнем Тагиле пропал 13-летний подросток с темно-синим рюкзаком
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