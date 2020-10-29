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Главарь банды екатеринбургских сутенеров был переведен в изолятор Нижнего Тагила

29 октября 2020, 22:19
Главарь банды сутенеров, работающих в Екатеринбурге, был переведен в изолятор Нижнего Тагила, сообщает Е1 со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУФСИН.

Александра Колосова обвинили в разбоях, присвоении бизнес-активов, в вымогательствах и вовлечении в занятие проституцией.

Александр Колосов переведен 21 октября. Это решение следователя по ходатайству самого Колосова,прокомментировали в пресс-службе.

Как сообщает источник, в ходатайстве Александр отдельно указал на суицид своего брата и подельника Андрея Колосова, которого также содержали в екатеринбургском СИЗО. Ранее, во время судебного процесса, Александр говорил, что опасается за свою жизнь, а поэтому требует, чтобы его выпустили из-под стражи.

Напомним, в марте этого года в Екатеринбурге сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали преступную группу, которая контролировала рынок проституции. Преступной деятельностью группировка занималась на протяжении нескольких лет и на нее работали около 100 девушек. При этом часть из них насильно заставляли заниматься проституцией. Также банда боролась с конкурентами — поджигались автомобили, избивались люди. Волна из таких преступлений прокатилась в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригородах в конце 2019 — начале 2020 годов.

В Екатеринбурге задержана банда сутенеров
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#Сизо#Изолятор#Нижний Тагил#Сутенер#Общество
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