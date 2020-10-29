Главарь банды екатеринбургских сутенеров был переведен в изолятор Нижнего Тагила

Напомним, в марте этого года в Екатеринбурге сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали преступную группу, которая контролировала рынок проституции. Преступной деятельностью группировка занималась на протяжении нескольких лет и на нее работали около 100 девушек. При этом часть из них насильно заставляли заниматься проституцией. Также банда боролась с конкурентами — поджигались автомобили, избивались люди. Волна из таких преступлений прокатилась в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригородах в конце 2019 — начале 2020 годов.