На Урале мужчина зарезал инвалида и получил 16 лет тюрьмы

На фоне возникшей личной неприязни, преступник нанес инвалиду, который в силу отсутствия ног не мог оказать сопротивление, несколько ударов кулаками, а затем 11 ударов ножом. От ранений потерпевший скончался на месте. Затем убийца приставил нож к горлу женщины, которая стала свидетелем происходящего и пригрозила вызвать полицию.