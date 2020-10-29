В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за совершенное 14 лет назад убийство

Следствием установлено, что в феврале 2006 года между обвиняемым, 1985 года рождения, и погибшим возник конфликт в одном из кафе на Тагилстрое. В ходе перепалки мужчины переместились в подъезд жилого дома на улице Попова, где подозреваемый нанес удары палкой по спине и голове потерпевшего. От полученных травм он скончался в больнице 6 марта 2006 года.