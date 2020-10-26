В Санкт-Петербурге полицейские обнаружили труп свердловчанки с отрезанным пальцем

Вечером 22 октября 2020 года, находясь в квартире одного из домов на улице Димитрова, на почве личных неприязненных отношений со своей знакомой 1987 года рождения мужчина задушил ее. После этого он, чтобы скрыть преступление, отрезал потерпевшей большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона,отметили в главном следственном управлении.