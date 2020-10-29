Оперштаб опроверг перепрофилирование поликлиники № 4 Нижнего Тагила под COVID-19

Сообщается, что ГП № 4 осуществляет наблюдение за гражданами из обсерватора, болеющими коронавирусной инфекцией в легкой форме или переносящих её без симптомов. Таким образом, организован пост наблюдения, для взятия тестов на наличие COVID-19, отслеживания состояния и иного медсопровождения.