В Нижнем Тагиле около 90 специализированных машин будут убирать снег с улиц города

Парк предприятия составляет 120 единиц техники. Порядка 70 из них могут использоваться для работы в зимний период. Думаю, что на улицы в смену будут выходить до 40-45 специализированных машин,подчеркнул заместитель директора ООО «УБТ-Сервис» Дмитрий Халтурин.