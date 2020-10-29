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В Свердловской области названы условия выписки пациентов с COVID-19 без теста

29 октября 2020, 16:05
В Свердловской области разрешили выписывать из стационаров взрослых пациентов с коронавирусом до получения отрицательных результатов тестов. Соответствующий приказ опубликован на региональном сайте Минздрава.

Теперь медики могут выписывать больных до получения двух отрицательных тестов на COVID-19. Для этого больной должен показывать устойчивую динамику к выздоровлению, он должен соответствовать ряду критериев. У пациента температура тела должна быть не более 37, 5 градусов, сатурация должна составлять не менее 95%, а также больному необходим нормальный уровень лейкоцитов.

При соблюдении этих условий больницы на санитарном транспорте имеют право перевезти пациента домой. Бригада при этом должна быть в СИЗах.

Напомним, в Свердловской области с начала пандемии выявлено 35 650 случаев заражения коронавирусом. В России поставлен новый рекорд по заболеваемостью COVID-19 за сутки — 17 717 человек.

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#Свердловская область#Больница#Коронавирус#Здоровье
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