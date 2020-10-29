В Свердловской области названы условия выписки пациентов с COVID-19 без теста

Теперь медики могут выписывать больных до получения двух отрицательных тестов на COVID-19. Для этого больной должен показывать устойчивую динамику к выздоровлению, он должен соответствовать ряду критериев. У пациента температура тела должна быть не более 37, 5 градусов, сатурация должна составлять не менее 95%, а также больному необходим нормальный уровень лейкоцитов.