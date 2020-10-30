Евгений Куйвашев объяснил зачем нужны перегородки в такси

Нововведение не всем понравилось, а мнение бизнеса я уважаю. Главный путь, которым передается COVID-19, воздушно-капельный. Хуже всего, когда собеседники сидят напротив. Например, за столами на совещаниях, в кафе. Если напротив вас сидит знакомый человек, с которым вы тесно общаетесь, то рядом находятся и посторонние, которые также подвержены угрозе заражения. Вот для этого и нужны перегородки, пишет губернатор.