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В Екатеринбурге таксисты урегулировали с министром транспорта вопрос по экранам

30 октября 2020, 16:13
В здании областного правительства прошло совещание по урегулированию вопросов об установке защитных экранов в такси, сообщает Е1.

По словам представителя «Ситимобил» Александра Терентьева, сейчас таксисты взяли тайм-аут на неделю. В это время они будут закупать и тестировать перегородки. Компания закупает для водителей маски, санитайзеры и антисептики, их бесплатно выдают в Доме такси в Екатеринбурге. Сотрудники ГИБДД пока не будут штрафовать таксистов за отсутствие перегородок, потому что в городе не хватает подрядчиков, чтобы их устанавливать.

Министр транспорта Владимир Старков отметил, что штрафы будут существенные, до 50 тысяч рублей. Он сказал, что перегородки устанавливаются, для того, чтобы исключить передачу вируса.В Екатеринбурге планируют увеличить количество пассажирского транспорта. В автобусах у водителя есть отдельная зона, пространство от него до пассажиров более полутора метров.

Экраны будут закупаться за счет перевозчиков, скорее всего оплачивать их придется водителям.

Представители ГИБДД рассказали, что для установки этих конструкций не требуется разрешение от автоинспекции. Речь идет о гибких материалах, которые не могут нанести вред пассажирам при ДТП.

Директор компании «Регионтранс» Тимур Худорожков рассказал, что компания уже ранее начала обсуждать с агрегаторами вопрос об установке экранов. По его словам, они будут дисциплинировать пассажиров и водителей.

Директор первого таксопарка Петр Новиков заявил, что во время первой волны коронавируса, они перевозили врачей на вызовы на автомобилях, оборудованных экранами. При этом случаев заражения сотрудников не было.

Нет ничего сложного в том, чтобы оборудовать машины защитным экраном, он устанавливается за 20 минут. Мы оборудуем весь таксопарк,сказал Новиков.

Следующее совещание пройдет через неделю.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в такси должны быть установлены защитные экраны между пассажирами и водителем. Сегодня утром в Екатеринбурге таксисты вышли на акцию протеста.

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