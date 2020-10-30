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Исполнившие указ Куйвашева водители такси пожаловались на низкие оценки от пассажиров

30 октября 2020, 14:18
Водители такси из Екатеринбурга, которые установили машинах защитные экраны из пленки, пожаловались, что пассажиры ставят им низкие оценки за поездки, сообщает Znak.com со ссылкой на представителя Общественного совета по развитию такси в регионах России по УрФО Владимира Герасименко.

По его словам, ему рассказали об этой проблеме уже несколько таксистов. Пассажирам не нравится ехать с пленкой, потому что им душно. За поездку они выставляют водителю низкую оценку. Для него это плохо, так как снижается рейтинг, что может привести к блокировке сервисов такси.

Напомним, сегодня утром таксисты Екатеринбурга выехали на акцию протеста на Площадь 1905 года. Они не согласны с указом Куйвашева об установке защитных экранов в машинах. К ним вышел министр транспорта Василий Старков, чтобы провести «конструктивный диалог».

В Екатеринбурге к протестующим таксистам вышел министр транспорта
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