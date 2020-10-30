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В Екатеринбурге к протестующим таксистам вышел министр транспорта

30 октября 2020, 11:32
В Екатеринбурге к таксистам, которые собрались на парковке на площади 1905 года, вышел министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, сообщает Е1.

Он договорился с ними о встрече, в которой примут участие руководители Госавтоинспекции, общественного совета по развитию такси, а также крупнейших сервисов-агрегаторов.

По словам одного из водителей, министр предложил провести «конструктивный диалог». Таксист считает, что необходимо время на реализацию этого проекта, а также субсидирование государства. Он говорит, что должен быть ГОСТ, чтобы пассажиры не травмировались.

В оперативном штабе сообщили, что встреча пройдет сегодня днем. Там отмечают, что введение этих требований необходимо для безопасности пассажиров.

Напомним, сегодня утром в Екатеринбурге таксисты выехали на акцию протеста в центр города. Они не согласны с указом губернатора об установке защитных перегородок в автомобилях.

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