В Екатеринбурге к протестующим таксистам вышел министр транспорта

Он договорился с ними о встрече, в которой примут участие руководители Госавтоинспекции, общественного совета по развитию такси, а также крупнейших сервисов-агрегаторов.
По словам одного из водителей, министр предложил провести «конструктивный диалог». Таксист считает, что необходимо время на реализацию этого проекта, а также субсидирование государства. Он говорит, что должен быть ГОСТ, чтобы пассажиры не травмировались.
В оперативном штабе сообщили, что встреча пройдет сегодня днем. Там отмечают, что введение этих требований необходимо для безопасности пассажиров.
Напомним, сегодня утром в Екатеринбурге таксисты выехали на акцию протеста в центр города. Они не согласны с указом губернатора об установке защитных перегородок в автомобилях.