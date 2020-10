Екатеринбургские таксисты оккупировали парковку из-за указа Куйвашева

Сегодня утром в Екатеринбурге на площади 1905 года начали собираться таксисты. Они протестуют против указа Куйвашева об установке защитных экранов в салонах машин, сообщает Е1.

По словам одного из водителей, который работает уже три года, он не слышал, чтобы еще в каком-то регионе России были бы такие требования. В других странах изначально с завода идет машина с экраном, готовая для такси, а у нас все как-то на авось,говорит он. Мужчина отмечает, что сейчас 90% пассажиров ездят в такси в масках. Другой таксист говорит, что в случае, если их будут штрафовать, то в общественном транспорте должна соблюдаться социальная дистанция. На парковке собралось около 20 машин разных компаний такси. Водители планируют простоять до вечера и занять всю парковку. Напомним, губенатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в такси нужно установить защитные экраны между водителем и пассажирами. Евгений Куйвашев ограничил часы работы общепита и резвлекательных заведений

