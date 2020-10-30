Екатеринбургские таксисты оккупировали парковку из-за указа Куйвашева

По словам одного из водителей, который работает уже три года, он не слышал, чтобы еще в каком-то регионе России были бы такие требования.
В других странах изначально с завода идет машина с экраном, готовая для такси, а у нас все как-то на авось,говорит он.
Мужчина отмечает, что сейчас 90% пассажиров ездят в такси в масках.
Другой таксист говорит, что в случае, если их будут штрафовать, то в общественном транспорте должна соблюдаться социальная дистанция.
На парковке собралось около 20 машин разных компаний такси. Водители планируют простоять до вечера и занять всю парковку.
Напомним, губенатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в такси нужно установить защитные экраны между водителем и пассажирами.