Екатеринбургские таксисты оккупировали парковку из-за указа Куйвашева

Екатеринбургские таксисты оккупировали парковку из-за указа Куйвашева

Сегодня, 08:36ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Сегодня утром в Екатеринбурге на площади 1905 года начали собираться таксисты. Они протестуют против указа Куйвашева об установке защитных экранов в салонах машин, сообщает Е1.

По словам одного из водителей, который работает уже три года, он не слышал, чтобы еще в каком-то регионе России были бы такие требования.

В других странах изначально с завода идет машина с экраном, готовая для такси, а у нас все как-то на авось,говорит он.

Мужчина отмечает, что сейчас 90% пассажиров ездят в такси в масках.

Другой таксист говорит, что в случае, если их будут штрафовать, то в общественном транспорте должна соблюдаться социальная дистанция.

На парковке собралось около 20 машин разных компаний такси. Водители планируют простоять до вечера и занять всю парковку.

Напомним, губенатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в такси нужно установить защитные экраны между водителем и пассажирами.

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