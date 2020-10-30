Минздрав планирует направить на борьбу с COVID-19 студентов свердловских медвузов

В редакции имеется копия распоряжения министра от 30 октября. Согласно документу, для лечения больных коронавирусом направят студентов, которые учатся на средства бюджета.
Карлов направил письмо на имя ректора Уральской государственной медакадемии с требованием предоставить список таких учащихся. В анкете требуется указать специальность, контактные данные и согласие на перевод в медицинское учреждение для работы.
В общей сложности планируется привлечь 372 человека. Из них 111 для работы с детьми. Среди списка больниц, куда направят ординаторов, ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле, которой должны предоставить 20 медиков-учащихся.
Студенты, под соответствующим контролем, смогут выполнять дежурство и обходы, назначать лечение и вести истории болезни.
Напомним, мэрия Каменска-Уральского попросила у местных предприятий направить в больницы города медиков из своих санитарных частей.