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Минздрав планирует направить на борьбу с COVID-19 студентов свердловских медвузов

30 октября 2020, 22:48
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов потребовал направить учащихся в медвузах в больницы для лечения «ковидных» пациентов, пишет Ура.ру.

В редакции имеется копия распоряжения министра от 30 октября. Согласно документу, для лечения больных коронавирусом направят студентов, которые учатся на средства бюджета.

Карлов направил письмо на имя ректора Уральской государственной медакадемии с требованием предоставить список таких учащихся. В анкете требуется указать специальность, контактные данные и согласие на перевод в медицинское учреждение для работы.

В общей сложности планируется привлечь 372 человека. Из них 111 для работы с детьми. Среди списка больниц, куда направят ординаторов, ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле, которой должны предоставить 20 медиков-учащихся.

Студенты, под соответствующим контролем, смогут выполнять дежурство и обходы, назначать лечение и вести истории болезни.

Напомним, мэрия Каменска-Уральского попросила у местных предприятий направить в больницы города медиков из своих санитарных частей.

Уральская мэрия попросила «взаймы» медиков из санчастей предприятий для COVID-больных
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#Врач#Свердловская область#Врачи#Андрей Карлов#Студенты#Здоровье
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