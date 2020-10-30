На Урале с пенсионеров через суд взыскивают сотни тысяч рублей за отопление

Странно, что никто не рассказал жителям, за что списываются средства. В суде не сказали куда обращаться и каким образом всё будет происходить. В результате мы действуем по закону, однако, если бы к нам обратились, то вопрос решался бы с каждым индивидуально, говорят в УФССП.