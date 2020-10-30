Уралец отсудил у колонии 270 тысяч рублей за некачественно покрашенный Mercedes

Как рассказали в Свердловском областном суде, в ходе экспертизы выяснилось, что лак, который использовался в процессе окрашивания, разведен растворителем, также были обнаружены недостатки в работе по перетяжке салона. В автосалоне колонии к претензиям клиента не прислушались и отказались исправлять ситуацию.