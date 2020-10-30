TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Свердловской области выявили 284 случая заражения COVID-19 за сутки

30 октября 2020, 13:03
В Свердловской области за сутки выявили 284 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заразившихся достигло 35 934 человека.

Выписан из больниц 301 свердловчанин за сутки. Всего за время эпидемии выздоровели 28 013 свердловчан.

277 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 138 подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии от инфекции скончались 766 пациентов, из них семь с 29 по 30 октября.

В России установлен антирекорд в 18 283 выявленных за сутки заразившихся COVID-19. Таким образом, в общей сложности зарегистрировано 1 599 976 случаев выявления коронавирусной инфекции.

Материалы по теме
Свердловский министр образования заразился коронавирусомПутин не планирует вводить общенациональный локдаун в России из-за коронавирусаВ Екатеринбурге взрослых с коронавирусом госпитализировали в детскую больницу
#Свердловская область#Статистика#Коронавирус#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14