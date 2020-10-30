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В Екатеринбурге взрослых с коронавирусом госпитализировали в детскую больницу

30 октября 2020, 09:59
В Екатеринбурге взрослых пациентов с подтвержденным коронавирусом поместили в ДГБ № 8, пишет Ура.ру со ссылкой на пациентов.

По словам одного из заболевших, КТ пациентам было сделано в ГКБ № 24.

Восьмая детская больница там рядом — буквально дорогу перейти. Туда нас и положили, рассказал заболевший.

В свердловском оперативном штабе информацию о размещении взрослых в детской больнице подтвердили. Там заявили, что стационар был перепрофилирован, так как отделение готово для оказания такой помощи. На данный момент детей временно перенаправляют в ДГКБ № 9.

Напомним, что для приема больных коронавирусом перепрофилировали больницы Березовского и Первоуральска, а также НИИ дерматовенерологии. Кроме того, сообщалось, что койки развернуть в противотуберкулезном диспансере, нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ № 40, детском медицинском центре «Бонум» и нефрологическом корпусе ДГКБ № 9.

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#Екатеринбург#Больница#Коронавирус#Новости УрФО#Здоровье
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