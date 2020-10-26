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В Екатеринбурге больницу дважды оштрафовали за отсутствие ремонта

26 октября 2020, 21:22
В уральской столице общественники обратили внимание на состояние больницы №1. Роспотребнадзор дважды составил протоколы за отсутствие ремонта, сообщает «Правда УрФО».

Причиной стали отваливающиеся штукатурка и кафель.

По словам участников общественной организации «Гражданский патруль», пациенты неоднократно высказывали свое недовольство касательно состояния палат. Как выяснилось после мониторинга, в помещениях, из-за неотремонтированных стен, сложно проводить влажные уборки и обработки.

В результате, Роспотребнадзором были составлены протоколы в отношении юридического и должностного лиц, и назначено административное наказание в размере 11 тысяч рублей, а также выдано предписание об устранении нарушений. Однако предписание не было выполнено, поэтому Роспотребнадзор составил еще один протокол и определил штраф в размере десяти тысяч рублей.

Напомним, в Первоуральске городская больница по решению суда заплатит штраф за несоблюдение противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологическое расследование в отношении ГАУЗ СО «ГБ Первоуральск» было проведено в июле 2020 года. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства, а также санитарных правил и норм.

На Урале больницу оштрафовали на 120 тысяч рублей
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