В Екатеринбурге больницу дважды оштрафовали за отсутствие ремонта

В результате, Роспотребнадзором были составлены протоколы в отношении юридического и должностного лиц, и назначено административное наказание в размере 11 тысяч рублей, а также выдано предписание об устранении нарушений. Однако предписание не было выполнено, поэтому Роспотребнадзор составил еще один протокол и определил штраф в размере десяти тысяч рублей.