Тагильские общественники выявили сжигание мусора на территории складов

Каждый раз, приезжая сюда, мы видим, что здесь лежат отходы — картон, бумага, чеки. На некоторых из них написано ООО «Лев». Обычно по приезду тут либо выжженная территория остается и резкий запах, либо новые подбросы. Камни, кирпичи - все обгоревшие, специально выложенная площадка. Бетон обожженный, деревья, говорит общественник.