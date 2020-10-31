В Свердловской области при пожаре погибла женщина накануне похорон её матери

Погибла хозяйка сгоревшей квартиры, женщина 1980 года рождения. Предварительной причиной считается неосторожность при обращении с огнем. Предполагается, что погибшая уснула с сигаретой и даже не пыталась спастись. Накануне должны состояться похороны её матери. Родные звали ночевать женщину к себе, но она отказалась, рассказали изданию в отделе надзорной деятельности.