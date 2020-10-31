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В Свердловской области при пожаре погибла женщина накануне похорон её матери

31 октября 2020, 20:57
В деревне под Верхней Салдой произошел пожар в квартире, в котором погибла женщина, пишет vSalde.

Сообщение о пожаре поступило на пульт оператора в 20.47. Из жилого дома были эвакуированы пять человек. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В тушении принимали участие две единицы спецтехники и восемь сотрудников МЧС.

Погибла хозяйка сгоревшей квартиры, женщина 1980 года рождения. Предварительной причиной считается неосторожность при обращении с огнем. Предполагается, что погибшая уснула с сигаретой и даже не пыталась спастись. Накануне должны состояться похороны её матери. Родные звали ночевать женщину к себе, но она отказалась, рассказали изданию в отделе надзорной деятельности.

По факту происшествия организована проверка.

Напомним, сегодня в челябинской больнице после взрыва начался пожар. Площадь составила 150 квадратных метров. Причиной послужила разгерметизация кислородного баллона. Из-за происшествия в Челябинске объявлен режим ЧС. Планируется проверка кислородного оборудования во всех больницах.

В Челябинске объявили режим ЧС после взрыва в больнице
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#Пожары в Свердловской области#Погибшие люди#Происшествия#Верхняя и Нижняя Салда
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