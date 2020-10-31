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В Челябинске объявили режим ЧС после взрыва в больнице

31 октября 2020, 15:58
В Челябинске объявили режим ЧС после пожара и взрыва в городской больнице №2, сообщает Е1.

На заседании оперативного штаба губернатор региона Алексей Текслер сделал заявление, что после случившегося необходимо проверить все кислородное оборудование больниц Челябинской области.

Считаю необходимым провести тотальную проверку всей кислородной инфраструктуры. Начать сегодня же. К вечеру доклад о планах проведения контрольных мероприятий, оповестил Текслер.

Напомним, сегодня в Челябинской городской больнице № 2 прогремел взрыв. Пожар был ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Тушение пожара происходило по второму номеру сложности, причиной служила разгерметизация кислородного баллона. После возгорания произошел взрыв.

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#Челябинск#Режим ЧС#Взрыв#Пожар#Происшествия
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