Пожарные Екатеринбурга ночью тушили баню в «ковидном» обсерваторе

Сообщение о пожаре поступило около 4.00. На территории обсерватора, расположенного на улице Республиканской, 1а, загорелась кровля бани. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На момент возникновения пожара людей в здании не было. В тушении возгорания задействовали 13 человек личного состава и семь единиц техники.