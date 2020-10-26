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Под Нижним Тагилом сгорел садовый дом

26 октября 2020, 12:24
Под Нижним Тагилом сгорел дом в коллективном саду около Исинского тракта, сообщает отдел надзорной деятельности.

Вызов поступил на пульт оператора в 24 октября в 05.50. Спасателей вызвал сторож коллективного сада № 11 «Нева». На площади 20 квадратных метров сгорел дом. В момент пожара в помещении никто не находился. По предварительной информации возгорание произошло на втором этаже из-за короткого замыкания.

Собственница предполагает, что мыши могли перегрызть изоляцию электропроводки.

По факту происшествия проводится проверка дознавателями.

Напомним, 24 октября в Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на Вагонке. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Из дома эвакуировали 20 человек.

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#Пожары в Свердловской области#Нижний Тагил#Происшествия
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