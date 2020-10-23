Черный дым видно издалека. В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала вспыхнул пожар

Клубы черного дыма видны издалека. Отмечается, что возгорание произошло в районе улиц Щорса и Белинского.
На фото видно, что пожар возник на стройплощадке «Квартала Федерация». По словам очевидцев, по прилегающим улицам из-за этого затруднено движение.
По данным МЧС загорелся фасад здания. Общая площадь пожара составляет 100 квадратных метров.
Напомним, 22 октября в Екатеринбурге произошел пожар в общежитии Горного университета. Из здания были эвакуированы 250 человек. В пресс-службе университета рассказали, что на место были стянуты все пожарные подразделения города.