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Черный дым видно издалека. В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала вспыхнул пожар

23 октября 2020, 11:21
В Екатеринбурге на стройплощадке, расположенной в районе Южного автовокзала вспыхнул пожар, сообщает E1.

Клубы черного дыма видны издалека. Отмечается, что возгорание произошло в районе улиц Щорса и Белинского.

На фото видно, что пожар возник на стройплощадке «Квартала Федерация». По словам очевидцев, по прилегающим улицам из-за этого затруднено движение.

По данным МЧС загорелся фасад здания. Общая площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

Напомним, 22 октября в Екатеринбурге произошел пожар в общежитии Горного университета. Из здания были эвакуированы 250 человек. В пресс-службе университета рассказали, что на место были стянуты все пожарные подразделения города.

В Екатеринбурге горит общежитие Горного университета
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