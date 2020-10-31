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Момент взрыва кислородной будки в «ковидном» госпитале в Челябинске попал на видео

31 октября 2020, 13:35
В Челябинской городской больнице № 2 прогремел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.

Пожар был ликвидирован на площади 150 квадратных метров.

Огнем были охвачены первый и второй этажи здания. Повреждено остекление рядом стоящего девятиэтажного жилого дома, предварительно, пострадавших нет, отметили в пресс-службе.

Пристройка к зданию общежития была переделана под стационар для Челябинской городской клинической больницы. В ней проходит лечение 158 человек, трое из которых в тяжелом состоянии. По данным источника, там проводится лечение COVID-19.

Тушение пожара происходило по второму номеру сложности, причиной служила разгерметизация кислородного баллона. После возгорания произошел взрыв.

Напомним, 28 октября в Екатеринбурге произошел пожар на территории «ковидного» обсерватора «AVS-отель». Сообщение о возгорании поступило в 04.00. Загорелась кровля бани. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. В тушении принимали участие 13 человек личного состава и семь единиц техники.

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#Челябинск#Взрыв#Больница#Коронавирус#Происшествия
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