В больнице Каменска-Уральского опровергли информацию о нехватке врачей

На официальной странице больницы пишут, что прекращения оказания экстренной медицинской помощи не было. Кроме того, с 30 октября в первом корпусе больницы развернуты 100 дополнительных коек для лечения больных COVID-19. Все медработники еженедельно проходят обследование на наличие коронавируса методом ПЦР и ИФА. Врачи сразу отстраняются от работы при выявлении положительных результатов.