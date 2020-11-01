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В больнице Каменска-Уральского опровергли информацию о нехватке врачей

1 ноября 2020, 11:21
В городской больнице Каменска-Уральского опровергли информацию о том, что не хватает врачей, об этом сообщили в официальной группе медучреждения во «ВКонтакте».

Накануне в СМИ появилась информация, о том что в горбольнице Каменска-Уральского не хватает врачей. Жители города сообщили, что ситуация настолько тяжелая, что работать вызывают медиков, которые болеют коронавирусом бессимптомно.

В больнице информацию об этом опровергают.

На официальной странице больницы пишут, что прекращения оказания экстренной медицинской помощи не было. Кроме того, с 30 октября в первом корпусе больницы развернуты 100 дополнительных коек для лечения больных COVID-19. Все медработники еженедельно проходят обследование на наличие коронавируса методом ПЦР и ИФА. Врачи сразу отстраняются от работы при выявлении положительных результатов.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что из-за нехватки медиков, пациентам приходится ездить за 30 километров в больницу в село Покровское.

Жители уральского города: «На работу зовут врачей с бессимптомным COVID-19»
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#Свердловская область#Больница#Каменск-Уральский#Общество
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