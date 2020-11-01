В больнице Каменска-Уральского опровергли информацию о нехватке врачей

Накануне в СМИ появилась информация, о том что в горбольнице Каменска-Уральского не хватает врачей. Жители города сообщили, что ситуация настолько тяжелая, что работать вызывают медиков, которые болеют коронавирусом бессимптомно.
В больнице информацию об этом опровергают.
На официальной странице больницы пишут, что прекращения оказания экстренной медицинской помощи не было. Кроме того, с 30 октября в первом корпусе больницы развернуты 100 дополнительных коек для лечения больных COVID-19. Все медработники еженедельно проходят обследование на наличие коронавируса методом ПЦР и ИФА. Врачи сразу отстраняются от работы при выявлении положительных результатов.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что из-за нехватки медиков, пациентам приходится ездить за 30 километров в больницу в село Покровское.