Тагильскую компанию обязали выплатить ВГОКу 10,8 миллиона рублей за щебень и песок

Согласно материалам дела, по договору ВГОК должен был поставлять ООО «Интеграл» нерудные материалы — щебень, отсев, песок, известняк и другие. В период с декабря 2018 года по август 2019 года между сторонами было заключено приложение к основному договору, которым установлена отсрочка оплаты в течение 30 дней с даты поставки товара. ВГОК отгрузил товар на 8,4 миллиона рублей в срок, но оплата на счет поставщика так и не поступила.