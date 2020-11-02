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Тагильскую компанию обязали выплатить ВГОКу 10,8 миллиона рублей за щебень и песок

2 ноября 2020, 04:29
Фото: Яндекс.Карты
ОАО «ВГОК» в Нижнем Тагиле обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Интеграл» с требованием взыскать 10,8 миллиона рублей за неоплату поставленной продукции. В результате суд исковые требования удовлетворил.

Согласно материалам дела, по договору ВГОК должен был поставлять ООО «Интеграл» нерудные материалы — щебень, отсев, песок, известняк и другие. В период с декабря 2018 года по август 2019 года между сторонами было заключено приложение к основному договору, которым установлена отсрочка оплаты в течение 30 дней с даты поставки товара. ВГОК отгрузил товар на 8,4 миллиона рублей в срок, но оплата на счет поставщика так и не поступила.

Это стало поводом для обращения в суд. Кроме основного долга истец просил взыскать неустойку в размере 2,4 миллиона рублей. Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме.

Напомним, с 2018 года на ОАО «ВГОК» была введена процедура наблюдения в рамках банкротства. На начало 2020 года общая сумма долга предприятия составляла 2,7 миллиарда рублей. В конце сентября стало известно, что ВГОК задолжал 750 миллионов рублей по 180 исполнительным производствам.

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