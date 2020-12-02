TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тагильчане смогут проверить свои знания по вопросам доступной среды

2 декабря 2020, 06:02
Фото: скриншот с сайта теста "Доступная среда"
3 декабря пройдет акция по добровольному тестированию граждан по вопросам доступной среды и навыками общения с людьми с ОВЗ, сообщает пресс-служба администрации города Нижний Тагил.

Целевой аудиторией мероприятия являются учащиеся школ и ВУЗов, работники предприятий потребительского рынка, бытового обслуживания, журналисты и другие заинтересованные граждане.

По итогам тотального теста «Доступная среда» проанализируют результаты и определят лидеры-регионы по уровню знаний в сфере доступности объектов и услуг для людей с ОВЗ.

Для того, чтобы принять участие в тесте, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта: https://edu.rirportal.ru/total-test-2020/. Там же описаны все правилами проведения мероприятия.

В 2019 году тотальный тест «Доступная среда» собрал более 14 тысяч человек из 72 субъектов РФ. Больше всего правильных ответов было дано на вопросы из блока помощи людям с нарушением зрения. Менее всего граждане оказались знакомы с морально-психологическими аспектами общения и организацией доступной среды.

Напомним, в конце ноября редакция TagilCity.ru проверяла наличие доступной среды для людей с ОВЗ, в том числе кнопки вызова на улицах для колясочников.

Кнопка беспомощности. Почему инвалиды не под силу бизнесу Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Материалы по теме
Кнопка беспомощности. Почему инвалиды не под силу бизнесу Нижнего Тагила
#Акция#Доступная среда#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14