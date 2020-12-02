TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле во всех больницах появилась вакцина от гриппа

2 декабря 2020, 16:30
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле медицинские учреждения были обеспечены вакциной от гриппа на 100%, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным на 30 ноября, вакцину получили 156,5 тысячи жителей города, что является 45,7% от общего числа тагильчан.

Прививочная кампания продлится до конца декабря. Необходимо привить не менее 65% населения. Это поможет создать иммунную прослойку.

На данный момент медицинские учреждения города обеспечены вакциной на 100%, это более 163 тысяч доз,рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

В аптечные сети препарат поступит в ближайшее время. Руководители организаций и предприятий также на данном этапе имеют возможность оформить заявки на приобретение лекарства для вакцинации сотрудников

Напомним, по данным на 2 октября в Свердловской области поставлено 1 131 430 прививок от вируса гриппа.

Более 1,1 миллиона свердловчан поставили прививки от гриппа
Узнать подробнее

Материалы по теме
Более 1,1 миллиона свердловчан поставили прививки от гриппаВ Нижнем Тагиле более ста тысяч человек поставили прививки от гриппаВ Нижнем Тагиле от гриппа привили почти половину населения
#Грипп#Вакцинация#Больница#Вакцина#Нижний Тагил#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14