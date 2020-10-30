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В Нижнем Тагиле более ста тысяч человек поставили прививки от гриппа

30 октября 2020, 14:34
В Нижнем Тагиле 111 тысяч человек или треть населения города поставила себе прививку от сезонного гриппа, сообщает пресс-служба администрации города.

В администрации города прошло заседание оперативного штаба по предупреждению распространения заболеваний на территории муниципалитета, в котором приняли участие представители тагильской администрации и Роспотребнадзора, руководители лечебных учреждений, градообразующих предприятий и правоохранительных органов.

Во время заседания подняли вопрос о вакцинации против сезонного гриппа. На данный момент, со старта прививочной кампании, в город поступило 133 тысячи доз вакцины, и было привито 111 тысяч человек, что составляет треть всего населения.

На сегодняшний день с диагнозом ОРВИ лечатся порядка 2200 тагильчан. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа на территории города пока нет. На 29 октября в Нижнем Тагиле зарегистрировано 2349 заболевших COVID-2019,рассказал главный государственный санитарный врач по городу Нижний Тагил Юрий Бармин.

Дополнительно Бармин отметил, насколько важно гражданам, вернувшимся из-за рубежа, пройти тестирование на определение своего COVID-статуса.

Представители полиции сообщили о том, как проходит контроль соблюдения масочного режима в общественных местах. С начала пандемии коронавируса сотрудниками правоохранительных органов по Нижнему Тагилу было составлено 4,5 тысяч протоколов по невыполнению правил безопасности. Полицейские продолжают проводить рейды по улицам города, основная цель которых – убедить тагильчан в необходимости соблюдать все указанные предписания.

В целом, ситуация стабильная и находится под контролем. Тем не менее, количество заболевших у нас растет. Увеличивается число средних и тяжелых случаев. Поэтому необходимо принимать действенные меры и готовиться к любым сложностям. Надо прививаться, использовать все средства защиты, чтобы сберечь себя и своих близких, в завершение отметил глава города Владислав Пинаев.

Напомним, 13 октября в поликлиники Нижнего Тагила поступила вторая партия вакцины от гриппа. Привиться может каждый желающий. Отмечается, что перед прививкой необходимо посетить врача-терапевта для получения разрешения. Лицам старше 65 лет рекомендуют вызвать медицинского сотрудника на дом.

В Нижний Тагил поступила вторая партия вакцины от гриппа
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