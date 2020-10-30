В Нижнем Тагиле более ста тысяч человек поставили прививки от гриппа

В целом, ситуация стабильная и находится под контролем. Тем не менее, количество заболевших у нас растет. Увеличивается число средних и тяжелых случаев. Поэтому необходимо принимать действенные меры и готовиться к любым сложностям. Надо прививаться, использовать все средства защиты, чтобы сберечь себя и своих близких, в завершение отметил глава города Владислав Пинаев.