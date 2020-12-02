В Свердловской области заработает единая круглосуточная телефонная линия по COVID-19

Нагрузка на систему здравоохранения сейчас очень большая. Прошу отнестись с пониманием к тому, что иногда помощи медиков приходится ждать. Мы делаем все возможное, чтобы люди, которым необходимо лечение, получили его как можно скорее,написал Куйвашев.