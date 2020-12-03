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Никого не пускают: на Урале засекретили работу моргов

3 декабря 2020, 15:53
Фото: pixabay
В Свердловской области в морг Артемовской ЦРБ перестали пускать родственников умерших и работников ритуальных служб.

Данные меры, по мнению местного общественника, были предприняты для того, чтобы скрыть настоящую картину смертности от COVID-19, сообщает URA.RU.

Как рассказал источник, на данный момент морг переполнен настолько, что не хватает холодильников, а тела лежат в мешках на полу.

Я 2 декабря похоронил маму. Мама ушла в воскресенье. А у людей родные ждут вскрытия с 26 ноября,отметил общественник.

Также некоторые жители Артемовска прибегают к использованию связей, желая продвинуть умершего родственника в очереди на вскрытие.

Информация не соответствует действительности. Патологоанатомические исследования, согласно регламенту, проводятся в течение трех рабочих дней,в свою очередь ответили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Жалоб и претензий к работе морга не поступало, какие-либо задержки отсутствуют. На текущий момент в морге находится лишь два тела. На вопрос о допуске сотрудников ритуальных служб в оперштабе подчеркнули, что это находится не в их компетенции.

Напомним, в октябре в больнице Серова минздрав Свердловской области и правоохранительные органы проводили проверку по факту складирования тел на полу морга. В пресс-службе больницы сообщили, что такая ситуация могла сложиться в связи с тем, что лаборатории обязаны проверять умерших на COVID-19.

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#Морг#Артемовский#Коронавирус#Общество
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