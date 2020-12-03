Свердловчанам назвали причину исчезновения ртутных градусников в аптеках

Руководитель УФАС региона Дмитрий Шалабодов рассказал на пресс-конференции агентства «Интерфакс-Урал», что после того, как прошло подписание международных обязательств, в России постепенно изымают из оборота медицинские изделия, в которых содержится чистая ртуть. Также свердловчане обратили внимание, что ртутные термометры поднялись в цене, сообщает ЕАН.