Свердловский депутат-стрелок Александр Коркин заразился COVID-19 и не пришел в суд

Напомним, трагический случай произошел осенью 2019 года. Восемь мучжчин отправилась на рыбалку, там бизнесмен Титов погиб от выстрела в голову из ружья. Депутат ЗакСо Свердловской области Александр Коркин обвиняется в убийстве по неосторожности. 13 октября он также не явился на заседание Серовского суда, ссылаясь на болезнь.