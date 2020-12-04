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На Урале появилась чрезвычайная спецкомиссия из-за африканской чумы свиней

4 декабря 2020, 11:10
Фото: pixabay.com
В Свердловской области была организована чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия. Ее председателем стал первый замглавы региона Алексей Орлов. Постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Согласно документу, комиссия будет заниматься предупреждением и ликвидацией очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, защитой населения от болезней, которые являются общими для человека и животных, а также обеспечением эпизоотического благополучия региона.

В общей сложности в состав комиссии входит 16 человек.

Напомним, 3 декабря в Нижнем Тагиле в цехе переработки и реализации мяса на улице Носова, 100 была обнаружена африканская чума свиней. В связи с этим Евгений Куйвашев ввел запрет на посещение зараженного объекта и отгрузку продукции. Кроме того, вся зараженная продукция была уничтожена.

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#Свердловская область#Комиссия#Чума#Животные#Здоровье
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