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Куйвашев ввел карантин в Свердловской области из-за вспышки африканской чумы свиней

4 декабря 2020, 10:50
Фото: pixabay.com
В Свердловской области введен карантин из-за вспышки африканской чумы свиней в Нижнем Тагиле. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Очаг был выявлен в цехе Нижнего Тагила на улице Носова, 100.

Согласно документу, посещение цеха запрещается посторонним лицам. Также запрещена отгрузка продукции с инфицированного объекта.

Руководство по выполнению плана по предотвращению распространения африканской чумы свиней возложено на чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию.

Напомним, продукция, в которой была обнаружена африканская чума свиней, была утилизирована специалистами. Сейчас предстоит осмотр всех свиней в радиусе пяти километров от инфицированного цеха. Для людей африканская чума свиней не представляет опасности.

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#Карантин#Свердловская область#Чума#Общество
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