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Свердловская область получит первую партию вакцины от COVID-19

4 декабря 2020, 06:59
Фото: 1Mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что регион ожидает поступления новой партии вакцины от коронавируса.

Крупная партия «Спутника-V» прибудет уже в ближайшее время. Ожидаем не менее 4,7 тысячи доз, написал глава региона в Instagram.

Губернатор отметил, что это важный этап с медицинской точки зрения. В первую очередь смогут привиться желающие из группы риска: медики, работники образования и правоохранители. Евгений Куйвашев уточнил, что Свердловская область готова к запуску вакцинации.

Напомним, свердловский Минздрав утвердил список медицинских учреждений региона, в которых планируется проведение вакцинации. Всего в регион поступит 3 730 доз, которые будут распределены по 18 больницам Свердловской области.

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