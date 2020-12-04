Свердловская область получит первую партию вакцины от COVID-19

Крупная партия «Спутника-V» прибудет уже в ближайшее время. Ожидаем не менее 4,7 тысячи доз, написал глава региона в Instagram.
Губернатор отметил, что это важный этап с медицинской точки зрения. В первую очередь смогут привиться желающие из группы риска: медики, работники образования и правоохранители. Евгений Куйвашев уточнил, что Свердловская область готова к запуску вакцинации.
Напомним, свердловский Минздрав утвердил список медицинских учреждений региона, в которых планируется проведение вакцинации. Всего в регион поступит 3 730 доз, которые будут распределены по 18 больницам Свердловской области.