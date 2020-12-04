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В Свердловской области горожанам наиболее трудно дозвониться в колл-центр по COVID-19

4 декабря 2020, 17:16
Фото: 1mediainvest.ru
Свердловская область вошла в список регионов России, в которых людям наиболее тяжело дозвониться до колл-центра по коронавирусу.

Желая получить консультацию по лечению COVID-19, вызвать врача на дом или узнать иные ответы на свои вопросы, свердловчане сталкиваются с определенными трудностями. Об этом на сегодняшнем брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

В части дозвона в колл-центры отрицательную динамику показывают Белгородская область, Санкт-Петербург и Свердловская область,отметила Голикова.

Напомним, 2 декабря руководитель «ковидного» госпиталя в Екатеринбурге рассказал, почему у жителей города не получается дозвониться до поликлиник. Причиной является то, что сотрудники колл-центра тоже болеют коронавирусом.

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#Татьяна Голикова#Свердловская область#Колл-центр#Коронавирус#Здоровье
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