Вячеслав Погудин: «Нужно выводить „скорую помощь“ на новый уровень»

Каким будет конкретный экономический эффект, должны оценить специалисты. Я же вижу свою задачу в том, чтобы при переходе на новый формат работы поддерживать сотрудников службы. Нужно выводить «скорую помощь» на новый уровень. Но при этом никто не оставит водителей одних в этой ситуации. И Минздрав, и депутаты Заксобрания, и администрация города будут следить за воплощением проекта, за соблюдением интересов работников и их трудовых прав, а также за улучшением условий их труда. Я понимаю, что это и моя личная ответственность, сказал Погудин.