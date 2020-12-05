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На Урале пьяный водитель мотоцикла с коляской угонял от полицейских

5 декабря 2020, 09:27
Фото: скриншот видео ТВ ГУ МВД
В Красноуральске сотрудники ГИБДД устроили гонку за пьяным водителем мотоцикла с коляской.

Водителя без шлема на мотоцикле Урал экипаж ДПС заметил в районе гаражного кооператива. Было принято решение остановить транспорт, но водитель попытался скрыться в гаражах. В это время у него заглох мотоцикл, сообщает ТВ ГУ МВД.

Подъехав к нему, патрульные потребовали прекратить движение, однако водитель уже завел мотоцикл и снова попытался скрыться. Полицейским пришлось буквально вырвать его из седла транспортного средства.

У мужчины были внешние признаки алкогольного опьянения. Выяснилось, что у него никогда не было прав, кроме того ранее он неоднократно привлекался за пьяную езду. Освидетельствование показало содержание 0,654 мг алкоголя.

Сейчас против него возбуждено административное производство по ч.1 ст.12 КоАП за управление транспортным средств без прав, за это ему грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

Кроме того, после принятия процессуального решения, за неоднократную езду в состоянии алкогольного опьянения, ему может грозить лишение свободы до двух лет по статье ст. 264.1 УК РФ.

Мотоцикл изъят и отправлен на спецстоянку.

Напомним, пьяный водитель BMW из Артемовского устроил гонки с полицией и был задержан.

В Свердловской области пьяный водитель BMW устроил гонки с полицией
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#Алкоголь#Свердловская область#Полиция#Мотоцикл#Происшествия
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