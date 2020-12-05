Владимир Путин наградил лучшего волонтера и подарил ему два миллиона рублей

Проект Сергея Зихова помогает студентам медицинских вузов сформировать нужные навыки для проведения диспансеризации в поликлиниках и на дому. Сначала все участники проходят обучение и потом оказывают помощь медикам. Проект помог уже семи тысячам человек. В нем приняли участие более полутысячи волонтеров.