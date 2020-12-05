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Владимир Путин наградил лучшего волонтера и подарил ему два миллиона рублей

5 декабря 2020, 14:12
Фото: официальный сайт Кремля
Врача скорой помощи, регионального координатора ВОД «Волонтеры-медики» в Северной Осетии 24-летнего Сергея Зихова сегодня наградил президент РФ Владимир Путин за победу в номинации «Волонтер года» в рамках конкурса «Доброволец России-2020».

Объявление победителя прошло в рамках онлайн-марафона #МЫВМЕСТЕ, который приурочен ко Дню добровольца.

Победитель сам переболел коронавирусом, а после выздоровления вернулся к работе и помогал нуждающимся. В 2018 году Зихов запустил проект «Мобильные волонтеры», который помогает восполнять нехватку кадров для проведения диспансеризации в различных районах республики.

Кроме того, волонтер получит два миллиона рублей для реализации своего проекта. Средства направят на материально-техническую базу проекта, оборудование и транспортные расходы.

Президент РФ Владимир Путин поздравил победителя онлайн.

Это награда досталась вам по праву. Вы сами столкнулись с инфекцией, но не отступили и продолжили работу. Желаю вам успеха! сказал президент.

Проект Сергея Зихова помогает студентам медицинских вузов сформировать нужные навыки для проведения диспансеризации в поликлиниках и на дому. Сначала все участники проходят обучение и потом оказывают помощь медикам. Проект помог уже семи тысячам человек. В нем приняли участие более полутысячи волонтеров.

Всероссийский конкурс «Доброволец России — 2020» является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В его финале было представлено 210 проектов, а в рамках голосования свои голоса оставили более 84,5 тысячи человек. Общий призовой фонд конкурса составляет 90 миллионов рублей.

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